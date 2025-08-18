Финский хоккеист ранее извинился за свое выступление в КХЛ после начала специальной военной операции

ТАСС, 18 августа. Компания Pihlajalinna, являвшаяся спонсором финского "Киекко-Вантаа", расторгла контракт с клубом после перехода хоккеиста Тему Пулккинена, выступавшего в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает газета Iltalehti.

"Мы считаем, что действия "Киекко-Вантаа" не соответствуют нашим ценностям", - сказал Iltalehti представитель компании.

Ранее Пулккинен извинился за свое выступление в КХЛ после начала специальной военной операции. С 2021 по 2023 год финн играл за челябинский "Трактор", с 2023 по 2024 год - за китайский "Куньлунь Ред Стар" (сейчас - "Шанхай Дрэгонс"). Также в КХЛ Пулккинен выступал за минское и московское "Динамо" и ярославский "Локомотив".