Петербургский СКА забрал Николая Голдобина из списка отказов, куда его поместил московский "Спартак"

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Агент лучшего бомбардира московского "Спартака" в последних двух сезонах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Николая Голдобина Сергей Исаков благодарен столичному клубу за то, что игроку позволили перейти в петербургский СКА. Об этом Исаков рассказал ТАСС.

В понедельник СКА забрал Голдобина с драфта отказов, на который игрока выставил "Спартак".

"Все счастливы, все довольны. Огромное спасибо руководству "Спартака" за то, что клуб не стал выбирать между Востоком и Западом. Благодарен, что Николай оказался в команде с хорошими традициями", - сказал Исаков.

Агент высказал мнение насчет того, сумеет ли Голдобин сработаться в СКА с главным тренером команды Игорем Ларионовым.

"Не мне решать и комментировать такие вещи, но наверняка без главного тренера вопрос не решался. Раз Николай оказался в СКА, значит, с его одобрения. И потом нельзя забывать, что Николай - совершенно бесконфликтный человек, крайне исполнительный и дисциплинированный парень. Он будет делать все, что надо", - отметил Исаков.

Голдобину 29 лет, за "Спартак" он играл с 2023 года. В московский клуб форвард перешел в результате обмена из магнитогорского "Металлурга". В 2024 году нападающий установил новый рекорд "Спартака" по очкам за сезон (87 очков), превзойдя достижение Александра Кожевникова (71 очко). В прошлом сезоне Голдобин стал лучшим бомбардиром (54 очка) и ассистентом (33) команды в регулярном чемпионате КХЛ, а также разделил первое место с Адамом Ружичкой и Иваном Морозовым в списке лучших бомбардиров красно-белых в плей-офф, набрав 12 очков.