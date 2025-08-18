Теннисист Хачанов вошел в топ-10 рейтинга ATP

Он стал первой ракеткой России

ТАСС, 18 августа. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 12-го на 9-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Ранее он на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати дошел до четвертого круга, где из-за травмы снялся с матча против представителя Германии Александра Зверева. Также Хачанов стал первой ракеткой России.

Первое место в рейтинге сохраняет итальянец Янник Синнер, вторым идет испанец Карлос Алькарас, третьим - Зверев.

Также из россиян в первую сотню вошли Даниил Медведев (13-е место), Андрей Рублев (15) и Роман Сафиуллин (90).