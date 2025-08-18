В марте клуб объявил о приостановке участия в Суперлиге

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Иркутский клуб "Байкал-Энергия" примет участие в Кубке России по хоккею с мячом в сезоне-2025/26. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

"Дирекция по организации и проведению соревнований рассмотрела письменное обращение клуба по поводу взятых на себя обязательств и гарантий участия команды и приняла следующее решение: включить "Байкал-Энергию" в число участников Кубка России", - говорится в заявлении федерации.

10 марта "Байкал-Энергия" объявил о приостановке участия в Суперлиге по хоккею с мячом с сезона-2025/26, приняв совместно со спонсором решение сосредоточиться на развитии команды, представляющей Иркутск в Высшей лиге.

В 1947-1992 годах клуб "Байкал-Энергия" под названием "Локомотив" представлял Восточно-Сибирскую железную дорогу. В 1992 году после отказа от финансирования со стороны железной дороги клуб назывался "Сибскана". С 2004 года носит свое нынешнее название. Клуб является трехкратным серебряным призером чемпионатов России. В текущем сезоне иркутская команда дошла до 1/4 финала, где проиграла в серии до двух побед столичному "Динамо".