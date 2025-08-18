Инцидент произошел в матче пятого тура РПЛ против "Локомотива"

ТАСС, 18 августа. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительный жест главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева в адрес игроков и официальных лиц московского "Локомотива" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча прошла 16 августа в Калининграде и завершилась со счетом 1:1.

"В КДК РФС поступило заявление от "Локомотива" по применению дисциплинарных санкций в отношении главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева за оскорбительный жест в адрес официальных лиц и игроков "Локомотива", находящихся в технической зоне. КДК РФС принял решение возбудить дисциплинарное дело в отношении Талалаева. Главный тренер приглашен на заседание в среду", - сказал Григорьянц.

"Локомотив" с 13 очками занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ. "Балтика" набрала 9 очков и располагается на 5-й строчке.