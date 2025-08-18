Фигуристка Игнатова провела первую тренировку на льду после рождения ребенка

Она объявила о рождении ребенка 6 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Фигуристка Александра Игнатова (до замужества - Трусова) провела первую тренировку на льду после рождения ребенка. Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале.

Игнатова объявила о рождении ребенка 6 августа.

"Первая тренировка после родов была долгожданной и проверочной. С чего начинаем восстановление? Врач рекомендовал поберечься 2 недели, то есть осталось всего 3 дня. А потом в добрый путь", - написала Игнатова.

Игнатовой 21 год. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.