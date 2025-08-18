Также в дивизионе выступят представители России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Дзюдоисты России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Индии и Венесуэлы станут участниками дивизиона "Центр" Континентальной лиги дзюдо. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор Федерации дзюдо России, пятикратный призер чемпионатов мира Кирилл Денисов.

Жеребьевка дивизионов "Центр" и "Восток" состоялась 18 августа. Также в турнире участвуют команды дивизионов "Кавказ" и "Динамо", а с нынешнего года участниками лиги стали и женские клубы. В 2025 году соревнования стали этапом отбора в Европейскую лигу чемпионов. Общий призовой фонд Континентальной лиги дзюдо в нынешнем сезоне составил 23 млн 540 тыс. рублей, клубы-победители получат по 800 тыс. рублей.

"Дивизион "Центр" получил максимальное международное представительство в сравнении с другими - в него вошли не только команды России и ближнего зарубежья - Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, но также и представители Индии и Венесуэлы. Мы стараемся поддерживать желающих побороться в России и с удовольствием приглашаем их, - рассказал Денисов. - При жеребьевке мы постарались оптимально развести команды по силам, по регионам и участникам. И, на мой взгляд, все получилось максимально удачно".

"Мы проводим уже третий сезон лиги, считаю, что она с каждым годом меняется только в лучшую сторону. Сегодня в ней принимают участие уже более 40 клубов. Система турниров помогает спортсменам получать и хороший соревновательный опыт, и хорошие призовые, а также заработать имя на международной арене, ведь это шанс пробиться в Евролигу - ее формат предусматривает выступление микс-команд, и каждый из наших финалистов получит по путевке в этот турнир. После финала лиги, который состоится 1 ноября, произойдет формирование команд", - сообщил Денисов.

В дивизионе "Центр" в группе А выступят "Турбостроитель" (Санкт-Петербург), "Шаболовка" (Москва), "Батыр" (Казань), в группе B - "Самбо-70" (Москва), СШОР имени Рахлина (Санкт-Петербург), а также команда Федерации дзюдо Московской области. Клубы "Женыс Казак" (Казахстан), МГФСО (Москва), "Сабер" (Узбекистан) и "Бомбейский клуб дзюдо" попали в группу C, а волгоградский "Придонье топ тим", венесуэльский "Депортиво Дзигоро Кано" и белорусский "Стайки" - в группу D. Сильнейшие в дивизионе определятся 31 августа в Люберцах. В дивизоне "Восток" выступят UWS (Екатеринбург), "Тюмень дзюдо-2" и "Родина" (Екатеринбург) в группе А. В группе Б - "Женыс" (Казахстан), "Тюмень дзюдо" и "Триумф" (Барнаул). Соревнования пройдут 30 августа в Тюмени.

Второй сезон Континентальной лиги завершился победой клуба "Урал - Западная Сибирь", второе место заняли дзюдоисты петербургского "Турбостроителя", бронзовые медали завоевали "Локомотив - Грин Хилл" (Нальчик) и "Ахмат" (Грозный).