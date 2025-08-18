Павел Кирильчик назвал бывшего наставника команды очень сильным тренером

ХИМКИ /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера "Торпедо" Павел Кирильчик посвятил победу команды в матче Лиги Пари (Первой лиги) над "Уралом" бывшему главному тренеру столичной команды Олегу Кононову. Об этом Кирильчик рассказал журналистам.

"Торпедо" одержало победу над находящимся на втором месте "Уралом" со счетом 1:0. Единственный мяч Кирилл Данилин забил с углового. Это был первый матч команды после отставки Кононова.

"Вы сами все понимаете, какая непростая ситуация в клубе, что произошло с главным тренером. Я хотел бы посвятить победу Олегу Кононову. Это машина, это очень сильный тренер. Он начинал подготовку команды к этой игре", - сказал Кирильчик.

По его словам, он пока не знает, продолжит ли он работу на посту и. о. главного тренера в дальнейших турах.

Главный тренер "Урала" Мирослав Ромащенко высказал свое мнение о пропущенном с углового голе. "На мой взгляд, к самому угловому привели наши неправильные действия. Что касается пропущенного гола, тут я никого не стану винить, надо отдать должное сопернику", - отметил он.

"Торпедо" с 4 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице, одержав первую победу в пяти турах. В следующем матче черно-белые 25 августа в Волгограде сыграют с "Ротором".