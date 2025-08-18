Смолов в "Броуках", рекорды "Амкала". Стартует второй раунд "пути регионов" Кубка России

Во вторник пройдут матчи "Иртыш" - "Темп", "Салют" - "Рязань", "Калуга" - "Амкал", "Кубань Холдинг" - "Нарт", "Кубань" - ПСК, "Спартак-Тамбов" - "Металлург" и "Динамо-Ставрополь" - "Ангушт"

ТАСС, 19 августа. Программа второго раунда "пути регионов" или 1/128 финала Фонбет - Кубка России по футболу стартует семью матчами во вторник. В этот день состоятся игры "Иртыш" - "Темп", "Салют" - "Рязань", "Калуга" - "Амкал", "Кубань Холдинг" - "Нарт", "Кубань" - ПСК, "Спартак-Тамбов" - "Металлург" и "Динамо-Ставрополь" - "Ангушт".

Формат Кубка России не изменился с прошлого сезона. В "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России играют в групповом этапе. "Путь регионов" предполагает шесть раундов, на четвертом к турниру подключаются клубы из Первой лиги, в плей-офф "пути регионов" выйдут четыре команды. В этой стадии плей-офф, в отличие от "пути РПЛ", второго шанса нет, после поражения команда покидает турнир.

Среди матчей вторника выделяется игра "Калуга" - "Амкал", она начнется в 17:00 мск. В первом раунде клуб Медийной лиги дома обыграл "Квант" со счетом 3:1. В состав "Амкала" были приглашены звездные блогеры, актеры и певцы, среди них был техноблогер Wylsacom, но он не принял участие в матче. "Калуга" же только стартует в Кубке России. В этот раз "Амкал" настроен установить несколько рекордов, клуб подписал контракт с Василием Гончаровым, родившемся 31 декабря 2010 года, чтобы сделать его самым молодым игроком в истории российского футбола. Также к команде присоединился бывший баскетболист Павел Подкользин, рост 40-летнего игрока составляет 226 см, он станет самым высоким футболистом в истории.

"Амкал" принимает участие в Кубке России в четвертый раз, в прошлом сезоне московская команда дошла до четвертого раунда "пути регионов", где уступила владикавказской "Алании" (0:1). Такое же достижение есть у московского 2Drots, на этой стадии команда уступила подмосковным "Химкам" (0:2) годом ранее.

Из 12 любительских клубов в Кубке России остались "Кристалл Мэзт" (Борисоглебск), "Ильпар" (Пермь), "Фанком" (Киров), "Красное Знамя" (Ногинск), ПСК (ст. Династия) и "Темп" (Барнаул), они также проведут матчи во втором раунде "пути регионов".

Смолов возвращается в Кубок России

Все три медиаклуба прошли во второй раунд турнира. Одной из этих команд является московский "Броук Бойз". 12 августа стало известно, что чемпион России в составе "Краснодара" Федор Смолов сыграет за клуб в матче против курского "Авангарда", который проводит игры в Орле. В первом раунде столичный клуб обыграл "Орел" со счетом 3:2. Матч между "Авангардом" и "Броук Бойз" пройдет 21 августа на Центральном стадионе имени В. И. Ленина в Орле. Смолов (156 голов) может обойти Андрея Аршавина (158) в списке лучших бомбардиров среди россиян.

Смолову 35 лет, он выступал за "Краснодар" с 2015 по 2018 год, летом 2024 года он вернулся в клуб. В его составе нападающий забил 68 голов в 125 матчах, став лучшим бомбардиром в истории команды. В сезоне-2024/25 Смолов вместе с "Краснодаром" впервые стал чемпионом России. По окончании сезона "Краснодар" объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры Смолов также выступал за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту". Вместе с "Локомотивом" нападающий дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.

20 августа состоятся матчи КДВ - "Динамо-Владивосток", "Зенит-Пенза" - "Строгино", "Торпедо-Миасс" - "Волна", "Легион" - "Алания", "Астрахань" - "Победа", "Космос" - 2Drots, "Череповец" - "Звезда", "Луки-Энергия" - "Ленинградец", "Химик" - "Амкар", "МАШУК-КМВ" - "Спартак-Нальчик", "Велес" - "Красное Знамя", "Динамо-Брянск" - "Леон Сатурн", "Динамо" (Киров) - "Фанком", "Знамя Труда" - "Динамо-Барнаул", "Кристалл Мэзт" - "Муром", "Волгарь" - "Чертаново" и "Динамо-Вологда" - "Динамо СПБ". 21 августа пройдут игры "Иркутск" - "Сибирь", "Авангард" - "Броук Бойз", "Тюмень" - "Ильпар" и "Текстильщик" - "Тверь".

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл "Ростов" (0:0, 4:3 - по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у московского "Локомотива". Ближайшим преследователем является "Зенит" (5).