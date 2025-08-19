Fotomac: чемпион Турции намерен сделать предложение ЦСКА о покупке футболиста Кисляка

Ситуация с возможным трансфером прояснится в ближайшее время

СТАМБУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" готовит официальное предложение московскому ЦСКА о покупке российского полузащитника Матвея Кисляка. Об этом сообщила газета Fotomac.

По информации источника, интерес к Кисляку обусловлен желанием чемпиона Турции омолодить средний возраст игроков в центре поля. Отмечается, что ситуация с возможным трансфером прояснится в ближайшее время.

В июне канал TRT Spor сообщил об интересе к Кисляку со стороны турецкого "Фенербахче". Как уточнил журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети X, ЦСКА запрашивает за игрока от €20 млн до €25 млн. "Галатасарай" в июле объявил о переходе нигерийского нападающего Виктора Осимхена, обновив почти в 4 раза рекорд Турции. Сделка обошлась клубу в €75 млн.

Кисляку 20 лет, он является воспитанником ЦСКА. За основную команду полузащитник провел 50 матчей в различных турнирах, отметившись 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Вместе с армейским клубом футболист в 2025 году стал победителем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России Кисляк принял участие в 4 встречах.

В июле генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил ТАСС, что ЦСКА улучшил условия контракта Кисляка. Соглашение с игроком рассчитано до лета 2028 года. При этом директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо сообщил "Спорт-Экспрессу", что руководству клубу невыгодно прописывать сумму отступных в контракте футболиста.