Ему было 59 лет

УФА, 19 августа. /ТАСС/. Бывший главный тренер хоккейных клубов системы "Салавата Юлаева" Константин Полозов скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

Причины смерти не уточняются.

Полозов является воспитанником "Салавата Юлаева", за который провел 15 сезонов и с которым трижды стал бронзовым призером чемпионата России. В составе сборной СССР выиграл чемпионат Европы среди юниоров 1984 года.

В качестве тренера работал во второй команде "Салавата Юлаева", возглавлял клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар". В январе 2015 года возглавил нефтекамский "Торос" и вместе с клубом выиграл Кубок Братины (нынешнее название - Кубок Петрова) - трофей, вручаемый победителю чемпионата Высшей хоккейной лиги (нынешнее название - Всероссийская хоккейная лига).