Стала известна причина смерти тренера Константина Полозова

Он умер от онкологического заболевания

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Причиной смерти трехкратного призера чемпионатов России по хоккею в составе "Салавата Юлаева" Константина Полозова стало онкологическое заболевание. Об этом ТАСС рассказал бывший вратарь уфимской команды Андрей Василевский.

Полозов умер в возрасте 59 лет.

"У него была онкология, он боролся с ней мужественно, в прошлом году перенес операцию. До последнего дня он активно находился в рабочем процессе. Последний месяц работал удаленно, но работал", - сказал Василевский.

"Великолепный коллега, человек. Мы с ним в одной детско-юношеской команде играли, занимались у одних тренеров. Завершилась одна из эпох в истории "Салавата Юлаева", - добавил он.

Полозов является воспитанником "Салавата Юлаева", за который провел 15 сезонов. В составе сборной СССР выиграл чемпионат Европы среди юниоров 1984 года. В качестве тренера работал во второй команде "Салавата Юлаева", возглавлял клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар". В январе 2015 года возглавил нефтекамский "Торос" и вместе с клубом выиграл Кубок Братины (нынешнее название - Кубок Петрова) - трофей, вручаемый победителю чемпионата Высшей хоккейной лиги (нынешнее название - Всероссийская хоккейная лига).