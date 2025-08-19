Бывший игрок и тренер скончался в возрасте 59 лет

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трехкратный призер чемпионатов России по хоккею в составе "Салавата Юлаева" Константин Полозов был думающим и техничным игроком. Об этом ТАСС рассказал партнер Полозова по уфимской команде и сборной СССР на юниорском чемпионате Европы 1984 года Александр Семак.

Полозов скончался в возрасте 59 лет.

"Думающий, техничный, достаточно габаритный высокий игрок. Не сказать, что скоростной, но он выделялся. Праворукий, с тонким пасом", - сказал Семак.

В качестве главного тренера Полозов выиграл с "Торосом" в 2015 году Кубок Братины (трофей за победу в Высшей хоккейной лиге).

"Досконально разбирал все моменты в тактике, очень много разговаривал с игроками. Доносил все нюансы, тактически подкован и передавал свое видение им", - пояснил Семак.