В США утонул 22-летний баскетболист, выступавший в студенческой команде

Инцидент произошел в штате Юта

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Форвард Дэн Майар, выступавший в баскетбольном клубе "Омаха" в студенческой лиге США, погиб в результате инцидента на воде. Об этом сообщил телеканал Fox 13.

Майар плавал в водоеме в Херримане (штат Юта) вместе с другом. Через какое-то время они начали тонуть, но другу баскетболиста удалось добраться до берега. Позднее он вернулся в воду, чтобы помочь Майару, но оказался бессилен. Тело баскетболиста было обнаружено спасателями в субботу, его друг был доставлен в больницу.

Майару было 22 года.