Бразильский футболист Ду Кейрос перешел из "Зенита" в аренду в "Оренбург"

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Бразильский полузащитник Ду Кейрос перешел из петербургского футбольного клуба "Зенит" в "Оренбург" на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба петербургской команды.

Ду Кейросу 25 лет, он выступал за "Зенит" с лета 2023 года. В составе команды полузащитник стал обладателем Суперкубка России 2023 года. Всего за петербургский клуб Ду Кейрос провел 16 матчей в различных турнирах, на счету бразильца 1 гол. Ранее он выступал за бразильский "Коринтианс", из "Зенита" отправлялся в аренды в бразильские "Гремио" и "Спорт Ресифи".