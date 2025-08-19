Полузащитник отличился в матче против "Урала"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Гол полузащитника московского "Торпедо" Кирилла Данилина в матче Лиги Пари с екатеринбургским "Уралом" был счастливой случайностью. Такое мнение ТАСС высказал исполняющий обязанности главного тренера "Торпедо" Павел Кирильчик.

В понедельник "Торпедо" дома обыграло "Урал" со счетом 1:0. Данилин забил прямым ударом с углового.

"Мы отрабатываем стандарты, Кирилл Данилин должен был сделать очень сильную резаную подачу во вратарскую зону, - сказал Кирильчик. - Там ребята должны были набежать. Это, скорее всего, такая все-таки случайность, но если футболист может исполнить сухой лист, то это счастливая полунаигранная случайность. Я вообще подумал, что кто-то замкнул подачу с дальней штанги. Я радовался, потом сказали, что это "сухой лист". Очень был рад, что мы забили".

"Торпедо" после 5 матчей занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Пари, набрав 4 очка.