Соревнования пройдут 23-24 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области сделают бесплатным для студентов и школьников посещение финала международных легкоатлетических соревнований "Королева спорта", который пройдет в Екатеринбурге с 23 по 24 августа и соберет 270 профессиональных спортсменов из России, Белоруссии и Эфиопии. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"За медали будут бороться 270 сильнейших легкоатлетов, семь из них представят Свердловскую область: Анна Тропина, Алина Рештан, Милана Садовская, Александр Коврижных, Алексей Ломакин, Даниил Прокушев и Максим Якушев. Это один из самых ярких турниров, который всегда собирает много зрителей. В этом году вход на состязания для всех школьников и студентов будет бесплатным - дал поручение организовать для ребят беспрепятственный проход на стадион "Калининец", - привели в департаменте комментарий врио губернатора региона Дениса Паслера.

Состязание пройдет по таким направлениям как бег с барьерами и препятствиями, бег на различные дистанции, прыжки в высоту, длину и с шестом, метание молота, диска, копья и толкание ядра. Особенностью турнира является то, что победители также получат эксклюзивные короны.

Соревнования организует Всероссийская федерация легкой атлетики совместно с правительством региона и администрацией города. Ранее этапы состоялись в Сочи, Москве, Твери, Чебоксарах, Московской области, Омске, Брянске, Казани, финал серии же состоится в Екатеринбурге.

Екатеринбург регулярно принимает крупнейшие соревнования по легкой атлетике. Ранее министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отмечал, что в регионе около 60 тыс. человек занимаются этим видом спорта.