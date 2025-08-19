Он выступал за "Локомотив" с 2023 года

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Футболист Илья Самошников перешел из московского "Локомотива" в столичный "Спартак". Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления еще на один сезон. Самошников будет выступать за "Спартак" под 14-м номером.

По информации "Спорт-Экспресса", "Локомотив" получил за трансфер 350 млн рублей. Также сделка предусматривает бонусы.

Последним игроком, который перешел из "Локомотива" в "Спартак", был Александр Самедов. Он сменил клубную прописку в январе 2017 года и в том же сезоне стал чемпионом страны в составе красно-белых.

Самошникову 27 лет, за "Локомотив" он выступал с лета 2023 года после перехода из казанского "Рубина". В составе московской команды игрок провел 70 матчей в различных турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. На счету защитника 4 игры в составе сборной России, в которых он отличился 1 раз.

По итогам пяти туров "Локомотив" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 13 очками. "Спартак" располагается на 13-й позиции, набрав 5 очков.