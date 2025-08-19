София Дзепка является бронзовым призером юниорского первенства России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Американский дизайнер Вера Вонг выразила восхищение катанием российской фигуристки Софии Дзепки. Об этом Вонг написала в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Современно, лирично. Какие ребра, руки, какая скорость и плавность. Какие линии, заходы и выезды с прыжков. Просто необыкновенно", - написала Вонг.

Дзепке 16 лет. Она является бронзовым призером первенства России среди юниоров 2025 года.

Вонг является известным модельером одежды и свадебных платьев. Она шила костюмы для двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира по фигурному катанию американца Нейтана Чена и Мишель Кван, которая завоевала серебро и бронзу Олимпиад.