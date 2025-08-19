Скейтбордисты из 60 стран приехали на Grand Skate Tour в Москву

Фестиваль проходит с 14 по 24 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Представители 60 стран приехали в Москву на международный фестиваль Grand Skate Tour. Об этом журналистам рассказал президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

"У нас 60 стран и почти 300 участников. Поскольку это мероприятие не является частью олимпийского отбора, мы ориентируемся на следующие принципы: мы привозим сильных спортсменов, лидеров в своих странах, даже экзотических, таких, как Мьянма или Сирия. Конечно, есть такие, кто под давлением отказался приезжать, но уровень очень высокий. У нас есть финалисты Олимпийских игр, призеры чемпионатов мира, это о чем-то говорит", - сказал Вдовин.

