Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Киргизии и повредила ногу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Спасатели не могут помочь россиянке Наталье Наговицыной, застрявшей на высоте 7 тыс. метров в горах на пике Победы. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

"Я в курсе полностью, ситуация плохая, - сказал Яковенко. - Возможности помощи практически нет, хотя ребята стараются. Залез туда непрофессионал, и закончилось именно так. Люди, которые туда лезут, подвергают свою жизнь страшной опасности. Один иностранец, который приходил к ней на помощь, умер, два человека пришли обратно".

"Спасательный отряд сидит, потому что непогода. Вертолет, который прилетел два дня назад, упал. Чтобы до нее добраться, нужно потратить пять дней или всю неделю. Два дня назад была жива, но сейчас мы не знаем. Связи никакой с ней нет", - добавил он.

Наговицыной 47 лет. Она застряла на пике Победы (высота 7 439 метров) в Киргизии и повредила ногу.