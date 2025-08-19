Хоточкин умер во вторник на 80-м году жизни

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Почетный вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виктор Хоточкин внес значимый вклад в развитие отечественного и международного олимпийского движения. Об этом заявил министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярев, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

"От имени спортивного сообщества России выражаю соболезнования семье, близким и коллегам Виктора Алексеевича Хоточкина. Вся его карьера была неразрывно связана с государственным управлением в сфере спорта. Он зарекомендовал себя как управленец высокого уровня, внесший значимый вклад в развитие отечественного и международного олимпийского движения. Кандидат исторических наук, обладатель многочисленных государственных и международных наград, Виктор Алексеевич оставил заметный след в истории российского спорта, его уход - потеря для нашей отрасли", - сказал Дегтярев.

Хоточкин участвовал в организации хоккейной Суперсерии 1972 года. Он являлся генеральным секретарем-казначеем Международной федерации хоккея с мячом и первым вице-президентом Федерации хоккея с мячом России. Был первым заместителем министра России по физической культуре, спорту и туризму.