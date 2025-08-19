В финальной схватке в весовой категории до 57 кг россиянин одержал победу над представителем Индии Сумитом Маликом

СОФИЯ, 19 августа. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Магомед-Салях Оздамиров стал чемпионом мира среди спортсменов не старше 20 лет. Турнир проходит в Болгарии.

В финальной схватке в весовой категории до 57 кг Оздамиров одержал победу над представителем Индии Сумитом Маликом.

В весовой категории до 79 кг бронзовую медаль завоевал россиянин Саид Сайдулов. Аналогичный результат в весовой категории до 92 кг показал российский борец Гаджимурад Гаджибатыров.

Чемпионат мира завершится 24 августа. Российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы.