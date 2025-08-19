Он работал в команде из Владикавказа более 10 лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 августа. /ТАСС/. Умер врач владикавказского футбольного клуба "Алания" Алан Калоев. Об этом сообщает пресс-служба "Алании".

Причины смерти не сообщаются.

"Для нас Алан Ахтемирович был не просто врачом. Он был опорой, советчиком и старшим товарищем для каждого в коллективе на протяжении более чем 10 лет. "Профессор", как называли его коллеги и футболисты, обладал даром - не только лечить травмы, но и вселять уверенность и спокойствие. Мы потеряли не просто высококлассного специалиста, мы потеряли часть нашей большой семьи. Вся его жизнь была примером служения своему делу и людям", - говорится в заявлении пресс-службы "Алании".

"Алания" является чемпионом России 1995 года, дважды команда из Владикавказа становилась серебряным призером чемпионата страны (1992, 1996). Последний раз "Алания" выступала в премьер-лиге в сезоне-2012/13. В следующем сезоне клуб снялся с первенства Футбольной национальной лиги и начал чемпионат сезона-2014/15 во втором дивизионе. С сезона-2020/21 команда выступала в Первой лиге, а по итогам прошлого сезона вылетела в группу "Золото" Второй лиги.