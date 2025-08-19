Кубок сильнейших спортсменов по художественной гимнастике стартует в Москве

Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Международный турнир по художественной гимнастике "Кубок сильнейших спортсменов" стартует в среду в Москве. В соревнованиях примут участие сильнейшие гимнастки из России и Белоруссии.

Местом проведения Кубка сильнейших спортсменов станет Дворец гимнастики Ирины Винер, соревнования пройдут с 20 по 22 августа. В рамках турнира будут разыграны медали в личном и групповом многоборье, а также в упражнениях с отдельными снарядами в личном первенстве и в группах.

В соревнованиях примут участие по 10 сильнейших сеньорок (2009 год рождения и старше) и 10 юниорок (2010-2011 годы рождения), а также по три группы сеньорок и юниорок от каждой страны.

20 и 21 августа пройдут квалификационные соревнования в личном и групповом многоборье, по итогам которых будут определены первые победительницы кубка. 22 августа будут разыграны медали в отдельных видах многоборья. Также в последний день турнира определится сильнейшая команда. В зачет командного первенства войдут результаты пяти лучших юниорок и пяти лучших сеньорок в индивидуальной программе, а также выступления одной группы юниорок и одной группы сеньорок от каждой страны.

Главной судьей соревнований станет представительница Белоруссии Мария Лазук. В первый день соревнований будет объявлен состав судейских бригад путем жеребьевки, в который войдут судьи от России (17 человек) и Белоруссии (7 человек).

В соревнованиях примут участие бронзовый призер Олимпиады-2021 и чемпионка мира Алина Горносько из Белоруссии, абсолютная чемпионка России Мария Борисова, а также практически все другие ведущие гимнастки двух стран.