МОК отрицает обвинения в шантаже Исинбаевой

Ранее бывшая легкоатлетка Вера Ганеева заявила о том, что МОК угрожал аннулировать результаты Елены Исинбаевой, если она поддержит проведение Россией специальной военной операции на Украине

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) отрицает угрозы аннулировать результаты двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом россиянки Елены Исинбаевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее бывшая легкоатлетка Вера Ганеева на "Радио 1" заявила о том, что МОК угрожал аннулировать результаты Исинбаевой, если она поддержит проведение Россией специальной военной операции на Украине.

"В этом нет ни слова правды, это абсолютно сфабрикованная история", - сообщили в МОК.

Исинбаевой 43 года, она является двукратной победительницей Олимпийских игр (2004, 2008). На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе и четырежды - мировые первенства в помещении.