Сумма сделки по переходу защитника составила около €5 млн

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 августа. /ТАСС/. Сделка по переходу футболиста Жоао Виктора из бразильского клуба "Васко да Гама" в московский ЦСКА завершена. Об этом сообщил портал Globo со ссылкой на пресс-службу бразильской команды.

Отмечается, что сумма сделки по переходу защитника составила около €5 млн и включает в себя бонусы. Также бразильский клуб получит 25% от суммы, за которую ЦСКА в будущем продаст игрока.

Информацию о завершении сделки подтвердили "Спорт-Экспрессу" в агентстве Talents Sports, которое представляет интересы Виктора. В нем заявили, что контракт будет рассчитан до 2029 года, а официальное представление должно состояться в среду.

Виктору 27 лет. За "Васко да Гаму" он выступал с января 2024 года, проведя за клуб 75 матчей в различных турнирах, записав на свой счет 3 забитых мяча и 3 голевые передачи. По ходу карьеры футболист защищал цвета бразильского "Коринтианса", французского "Нанта" и португальской "Бенфики", с которой выиграл суперкубок страны (2024).