В WADA призвали страны внести дополнительные взносы для борьбы с допингом

ОТТАВА, 20 августа. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало правительства всех стран рассмотреть возможность внести дополнительные взносы на проведение научных исследований для укрепления глобальной системы по борьбе с допингом. Об этом говорится в заявлении организации.

В WADA отметили, что дополнительные взносы для проведения научных исследований имеют решающее значение для обеспечения равных условий для спортсменов во всем мире.

"WADA призывает правительства рассмотреть возможность внесения дополнительного вклада в научные исследования, которые помогут нам добиться более значительных успехов в укреплении глобальной антидопинговой системы, - говорится в заявлении. - У нас есть возможность показать миру, что вместе мы достигнем большего в вопросе защиты спорта, увеличивая ресурсы, инновации и влияние, что также поможет нам привлечь виновных к ответственности".

В январе 2025 года Управление национальной политики по контролю за оборотом наркотиков США (ONDCP) приняло решение удержать выплату взноса WADA. Организация отказалась выплатить взнос в размере $3,6 млн из-за ситуации с допинг-пробами китайских пловцов. В WADA заявили, что отказ США от выплаты взноса повлечет за собой автоматическое исключение представителей страны из исполкома и совета учредителей организации. В USADA отметили, что отказ выплатить взнос не повлияет на участие спортсменов в международных соревнованиях. В июне стало известно, что сенатор штата Теннесси Марша Блэкберн намерена обсудить с администрацией президента страны Дональда Трампа законопроект, позволяющий приостанавливать выплаты WADA.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что 19 декабря был отправлен взнос в WADA за 2023 год на сумму более €1,1 млн. Он отметил, что перевод денег затруднен существующими сложностями с международными транзакциями.