Боец UFC Павлович готов к "трем раундам жесткой рубки" с Кортес-Акостой

ШАНХАЙ, 20 августа. /ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович готов показать зрелищный бой с доминиканским тяжеловесом Вальдо Кортес-Акостой на турнире UFC Fight Night в Шанхае. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
"Самая главная цель - это, конечно же, пояс, бывают красивые бои, бывают иногда не совсем красивые. Конечно, хочется всегда выигрывать ярко, зрелищно, нокаутом", - сказал Павлович.
"Как мы знаем, нокаут - это незапланированная штука, он приходит случайно, готов на все три раунда жесткой рубки, буду стараться провести красивый бой, посмотрим", - добавил он.
Бой Павловича и Кортес-Акосты пройдет в основном карде турнира UFC Fight Night 257 в Шанхае 23 августа. Павлович занимает третье место в рейтинге тяжеловесов UFC, доминиканец - шестое.