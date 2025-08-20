Боец UFC Павлович готов к "трем раундам жесткой рубки" с Кортес-Акостой

Поединок пройдет 23 августа в Шанхае

ШАНХАЙ, 20 августа. /ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович готов показать зрелищный бой с доминиканским тяжеловесом Вальдо Кортес-Акостой на турнире UFC Fight Night в Шанхае. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Самая главная цель - это, конечно же, пояс, бывают красивые бои, бывают иногда не совсем красивые. Конечно, хочется всегда выигрывать ярко, зрелищно, нокаутом", - сказал Павлович.

"Как мы знаем, нокаут - это незапланированная штука, он приходит случайно, готов на все три раунда жесткой рубки, буду стараться провести красивый бой, посмотрим", - добавил он.

Бой Павловича и Кортес-Акосты пройдет в основном карде турнира UFC Fight Night 257 в Шанхае 23 августа. Павлович занимает третье место в рейтинге тяжеловесов UFC, доминиканец - шестое.