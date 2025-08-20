Причиной стала сложившаяся ситуация в секторе Газа

РИМ, 20 августа. /ТАСС/. Ассоциация тренеров Италии обратилась к президенту федерации футбола страны Габриэлю Гравине с просьбой отправить запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о временном отстранении сборной Израиля от международных турниров. Об этом сообщило агентство ANSA.

Причиной такого обращения стала сложившаяся ситуация в секторе Газа.

Сборные Италии и Израиля выступают в одной группе на отборочном турнире к чемпионату мира - 2026. Командам предстоит сыграть 8 сентября на нейтральном поле в Венгрии и 14 октября в итальянском Удине. После трех туров сборная Израиля занимает второе место в турнирной таблице с 6 очками, команда Италии идет третьей, набрав 3 очка по итогам двух игр.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в своих турнирах из-за ситуации на Украине.