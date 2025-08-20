Дмитриева считает, что победа на Олимпиаде-2016 показала, что Россия - гандбольная страна

В финале Игр в Рио-де-Жанейро россиянки обыграли француженок

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия является гандбольной страной, это показала победа женской национальной сборной на Олимпийских играх 2016 года. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева.

"На чемпионате мира до Олимпиады мы стали пятыми, но были ожидания и желание победить на Олимпиаде, - сказала Дмитриева. - Вспоминается в первую очередь олимпийский полуфинал с норвежками, который и должен был быть, как финал. А финал был уже немного легче, ведь сборная Норвегии считалась нашим основным конкурентом - на тот момент это была самая сильная сборная мира. Надо было играть, был мандраж, а вот перед финалом уже такого не было. Наоборот, была уверенность, что выиграем".

"После финала мы с Аней Вяхиревой прыгали и говорили, что нам всего 21 год, а мы уже олимпийские чемпионки, - продолжила Дмитриева. - Мы с девчонками иногда вспоминаем, разговариваем, вспоминаются полуфинальные матчи с Норвегией. Медаль моя - дома у родителей, они часто на нее смотрят. Мой папа обожает и матчи пересматривать. Победой в 2016 году мы зафиксировали, что Россия - гандбольная страна. Хоть и были хорошие результаты и ранее, но золото в 2016 году это зафиксировало".

20 августа 2016 года в финале Олимпийских игр россиянки обыграли француженок со счетом 22:19.