"Васко де Гама" хочет заменить ушедшего в ЦСКА Жоао Виктора футболистом "Зенита"

На игрока также претендуют еще два клуба из Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 августа. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб "Васко де Гама" хочет заменить защитника Жоао Виктора, который перешел в московский ЦСКА, игроком обороны из петербургского "Зенита" Робертом Ренаном. Об этом сообщил портал ntvascainos.

По информации источника, бразильский клуб близок к подписанию игрока, однако пока не ясно перейдет ли защитник на правах аренды или это будет полноценный трансфер. Отмечается, что Ренаном также интересуются два других клуба из Бразилии, но "Васко да Гама" находится ближе всех к заключению сделки.

Ранее портал Globo сообщил, что "Васко да Гама" завершил переход бразильского защитника Виктора в ЦСКА. Сумма сделки составила около €5 млн и включает в себя бонусы, также бразильский клуб получит 25% от суммы, за которую армейцы продадут игрока в будущем. Информацию о завершении трансфера подтвердили "Спорт-Экспрессу" в агентстве Talents Sports, которое представляет интересы Виктора. В нем заявили, что контракт будет рассчитан до 2029 года, а официальное представление должно состояться в среду.

Ренану 21 год, он перешел в "Зенит" в 2023 году. С января 2024 года футболист выступал на правах арендного соглашения за бразильский "Интернасьонал", сезон-2024/25 провел в аренде в клубе "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии. В составе петербургской команды защитник стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны в 2023 году.