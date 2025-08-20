Полузащитник пополнил состав московской команды 16 августа

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Москва является великолепным городом, в котором нравится находиться колумбийскому футболисту московского ЦСКА Даниэлю Руису. Об этом игрок рассказал журналистам.

Руис перешел в ЦСКА в аренду из колумбийского "Мильонариоса" до конца сезона, о сделке было объявлено 16 августа.

"Я неделю тренируюсь уже, успел немного прикоснуться к ЦСКА, это команда победителей с духом победителей, все ребята тепло относятся, все в порядке, - сказал Руис. - На самом деле смотрел матчи, как можно быстрее хотелось войти в игру, нахожусь на базе, хочу всего себя отдать на благо ЦСКА, свою часть работы сделать. Самая главная задача - бороться за чемпионство, мы хорошо начали чемпионат, воплотив все задуманное, можем вполне бороться за это".

"У нас современный квалифицированный тренерский штаб, видим в матчах, все играют на победу. В этом идея и состоит, чтобы продолжать работу. Потихоньку узнаю своих партнеров, притираемся. Адаптация идет успешно. Москва - великолепный город, очарован им, очень приятно здесь находиться", - добавил Руис.

ЦСКА после пяти туров набрал 11 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. В следующем туре армейцы 24 августа примут тольяттинский "Акрон".