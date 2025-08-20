Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Галатасарая"

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Полузащитник Матвей Кисляк не покинет московский футбольный клуб ЦСКА в летнее трансферное окно. Об этом журналистам заявил главный тренер армейцев Фабио Челестини.

19 августа газета Fotomac сообщила, что турецкий "Галатасарай" готовит предложение ЦСКА о покупке Кисляка.

"Кисляк играет очень хорошо, как и вся команда, - сказал Челестини. - Он отсюда не уйдет".

Кисляку 20 лет, он является воспитанником ЦСКА. За основную команду полузащитник провел 50 матчей в различных турнирах, отметившись 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Вместе с армейским клубом футболист в 2025 году стал победителем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России Кисляк принял участие в 4 встречах.