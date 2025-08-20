Челестини заявил, что ЦСКА еще не завершил трансферную кампанию

Ранее состав ЦСКА пополнили Жоао Виктор, Рамиро Ди Лусиано, Даниэль Руис, Матеус Алвес и Лионель Верде

ВАТУТИНКИ, 20 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА еще не завершил летнюю трансферную кампанию, при этом подписывать новых игроков в линию обороны красно-синие не планируют. Об этом журналистам сообщил главный тренер армейцев Фабио Челестини.

Летом состав ЦСКА пополнили защитники Жоао Виктор, Рамиро Ди Лусиано, полузащитники Даниэль Руис, Матеус Алвес и Лионель Верде.

"ЦСКА еще не закончил трансферную кампанию. Мы укрепили все позиции в защите, очевидно, что туда не будет новых игроков. Проблема в том, чтобы найти игрока, если найдем кого-то в центр полузащиты, на фланг или на форварда, то будем смотреть. Но сейчас сложно вообще находить игроков", - сказал Челестини.

Также главный тренер рассказал о травмированных игроках. "Пропуск тренировки Игорем Дивеевым - вариант разгрузки. Он не травмирован, просто изменяем недельный план занятий, завтра будет тренироваться. Артем Шуманский завтра вернется к нам на тренировки. Алеррандро близок к общей группе, думаю, на следующей неделе будет готов. А Родриго Вильягра уже работает на поле, но немного еще времени необходимо", - отметил Челестини.

ЦСКА после пяти туров набрал 11 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. В следующем туре армейцы 24 августа примут тольяттинский "Акрон".