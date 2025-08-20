Специалист заплатит 50 тыс. рублей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 50 тыс. рублей главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева за оскорбительный жест в адрес игроков и официальных лиц московского "Локомотива" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел 16 августа в Калининграде и завершился со счетом 1:1.

"Мы получили заявление от "Локомотива", поэтому рассмотрели это дело, - сказал Григорьянц. - Талаев принял участие в заседании. Мы заслушали футбольный клуб "Локомотив" и задали несколько вопросов, в частности, когда клуб принял решение обращаться к КДК. Данное письмо они направили в понедельник во второй половине дня".

Григорьянц объяснил, почему было принято решение о штрафе в 50 тыс. рублей. "Я поинтересовался, кто из игроков и официальных лиц видел этот жест, на что мы не получили ответ. Также был вопрос, почему вы считаете, что он был направлен в сторону "Локомотива". Тоже не получили ответа. Талалаев сказал, что жест не носит оскорбительный характер, поскольку он упал и стряхивал крошку с руки, но при этом был виден явный жест. Он ответил, что часто эмоционально показывает этот жест, он часто относится к нему самому, призывает дожимать. Мы не установили адресность жеста, поскольку он имел место быть, поэтому вынесли решение переквалифицировать на неспортивное поведение", - заключил он.

Также по итогам заседания Талалаев был оштрафован на 20 тыс. рублей за опоздание на интервью после игры.