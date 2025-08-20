21-летний биатлонист предстанет перед судом из-за выстрела в крестного на охоте

Пострадавший ослеп на один глаз

ТАСС, 20 августа. Финский биатлонист Артту Хейккинен предстанет перед судом из-за выстрела в крестного во время охоты. Об этом сообщил телеканал Eurosport.

Хейккинен стрелял в птицу, но попал в глаз крестному. Инцидент произошел в сентябре 2024 года. После него крестный ослеп на один глаз.

Прокуратура предъявила Хейккинену обвинения в халатности, повлекшей причинение телесных повреждений, и в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по предотвращению опасности во время охоты. Прокурор требует взыскать с Хейккинена €23,5 тыс. штрафа компенсации, а также аннулирования лицензии на огнестрельное оружие и его конфискации. Сам биатлонист отверг обвинения в халатности и назвал произошедшее несчастным случаем.

Суд вынесет решение через две недели, и Ассоциация биатлона Финляндии после еженедельного заседания совета заявила, что будет обсуждать дело Хейккинена только после оглашения вердикта. Лицензия на оружие и лицензия на участие в соревнованиях у спортсмена в настоящее время действительны, но в случае признания его виновным он не сможет владеть, перевозить или использовать оружие ни внутри страны, ни за рубежом. Отмечается, что в этом случае Хейккинен мог бы продолжить профессиональную карьеру, однако это потребует определенных мер: кто-то из сотрудников сборной должен был бы постоянно контролировать его стрельбу на каждой тренировке и соревновании, а также организовывать транспортировку и хранение оружия от его имени с соблюдением правил безопасности.

Хейккинен 21 год. На юниорском чемпионате мира он завоевал золотую медаль в спринте. На том же турнире спортсмен дважды стал бронзовым призером.