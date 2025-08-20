Встреча прошла на "Арене-Химки" в рамках Кубка Игоря Акинфеева

ХИМКИ /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Сборная ЦСКА победила команду друзей Игоря Акинфеева со счетом 8:5 в матче легенд. Игра прошла на "Арене-Химки" в рамках Кубка Игоря Акинфеева.

В основное время за ЦСКА забили Сергей Самодин, Кирилл Панченко и Кирилл Набабкин. У соперника отличились Антон Карпов и Андрей Каряка. Матч прошел в формате 7 на 7, игра шла 2 тайма по 15 минут. После этого была серия пенальти, у ЦСКА забили Дмитрий Кузнецов, Самодин, Набабкин, Панченко, у соперника - Артур Юсупов, Карпов и Владимир Рыков. Команду ЦСКА возглавил Сергей Овчинников, главным тренером сборной друзей Акинфеева был Александр Мостовой.

Кубок Акинфеева проводится в седьмой раз, в нем принимают участие детские команды.