Ситуация вокруг допуска российских фигуристов и конькобежцев к отбору на Олимпиаду-2026

В женском и мужском одиночных разрядах заявлены россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник

ТАСС, 20 августа. Стал известен окончательный список участников отбора на Олимпийские игры 2026 года. Списки опубликованы пресс-службой Международного союза конькобежцев (ISU).

Как ранее сообщал ТАСС, в женском и мужском отборах заявлены россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Спортсмены будут принимать участие в отборе в нейтральном статусе. ISU не допустил до участия в квалификации спортивные пары и танцевальные дуэты из России.

Квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине. Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.