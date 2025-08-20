Украинка является лидером мирового сезона в прыжках в высоту

ЖЕНЕВА, 20 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих не взяла ни одной высоты на этапе Бриллиантовой лиги. Соревнования проходят в Лозанне.

Украинка не сумела преодолеть планку на высоте 1,86 м и перенесла вторую попытку. Высоту 1,91 м украинка не взяла с первой попытки, после чего снялась с соревнований.

Магучих является лидером текущего сезона в прыжках в высоту (2,02 м) и обладательницей мирового рекорда (2,10 м). Украинке 23 года, она является победительницей Олимпиады в Париже и бронзовым призером Игр в Токио. Она является чемпионкой мира 2023 года и двукратной чемпионкой Европы.