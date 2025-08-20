Встреча завершилась со счетом 0:0

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Казахстанский "Кайрат" в гостях сыграл вничью с шотландским "Селтиком" со счетом 0:0 в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Селтик Парк" в Глазго.

Ответная игра пройдет 26 августа на домашней арене "Кайрата".

"Кайрат" может стать вторым клубом из Казахстана, который пройдет все этапы квалификации Лиги чемпионов. В случае победы по сумме двух матчей над "Селтиком" команда примет участие в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/26. Единственной командой, проходившей квалификацию турнира, была "Астана", которая в сезоне-2015/16 вышла в групповой этап турнира, где заняла последнее место в своем квартете.

На данный момент известны 29 из 36 участников предстоящего общего этапа Лиги чемпионов. Последние 7 команд определятся 26 и 27 августа, когда пройдут ответные матчи заключительного квалификационного раунда. На следующий день состоится жеребьевка общего этапа турнира. Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.