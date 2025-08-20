Арену вместимостью около 25 тыс. зрителей планируется возвести к 2027 году

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Воронежской области в сентябре начнет поиск подрядчика, который займется строительством нового футбольного стадиона в Воронеже, предварительно проведя демонтаж конструкций старого Центрального стадиона профсоюзов. Об этом на пресс-конференции рассказал министр строительства Воронежской области Артур Кулешов.

"Есть общая экспертиза на все и есть отдельная экспертиза на демонтаж. Мы специально шли таким путем, чтобы при необходимости или наличии тех или иных условий мы могли это разделить. Сегодня мы все-таки видим, что эти работы нельзя разделять, это должен делать один подрядчик", - сказал Кулешов.

Как ранее сообщалось, начало работ по демонтажу намечено на ноябрь 2025 года. В сентябре же профильные специалисты регионального правительства проведут конкурс по определению подрядчика. "Нам предстоит разобрать более 120 тыс. кубов железобетона, при этом вывезти из центра города, не разрушив дороги. Но мы к этому готовы, у нас есть проект, который, собственно, предусматривает, как это сделать", - добавил Кулешов. Дробление конструктивных элементов старого стадиона будет осуществляться на полигоне, иное будет сложно вынести жителям окрестных домов.

Критерии выбора подрядчика будут достаточно серьезными, что должно исключить из числа претендентов недобросовестные и не имеющие достаточных ресурсов компании. "По условиям конкурса подрядчик должен иметь опыт строительства уникальных или технически сложных объектов. Опыт он должен подтвердить контрактами на сумму не менее чем в пять миллиардов", - отметил министр.

Источником финансирования строительства станет не только региональный бюджет. Кулешов подтвердил озвученную ранее губернатором информацию о поиске партнера, который возьмет на себя часть затрат. Кроме того, предполагается войти в соответствующую федеральную программу. "Коллеги из Минспорта Воронежской области на федеральное софинансирование будут заявляться, причем вы должны понимать, что это можно делать и на этапе строительства", - пояснил он.

Начальная максимальная цена контракта должна составить ориентировочно 17,5 млрд рублей, но может быть скорректирована с учетом инфляции в порядке, установленном законом.

Справка

В декабре 2023 года губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что областные власти за 200 млн рублей приобрели Центральный стадион профсоюзов, который ранее принадлежал организации профсоюзов и находился в аренде у региона. Стадион расположен в центральной части Воронежа, официально открыт в 1934 году, вмещал 32 750 зрителей, являлся домашней ареной футбольного клуба "Факел".

В ноябре 2024 года пресс-служба правительства сообщила, что на этом месте к 2027 году планируется возвести новую арену вместимостью около 25 тыс. зрителей. Проект разработан с учетом решения вопросов трафика и парковочных мест. Рядом с ареной планируют разместить музей спорта Воронежской области, зоны фудкортов и другие объекты, которые ранее располагались на территории стадиона.