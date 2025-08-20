В сентябре российская национальная команда встретится со сборными Иордании и Катара

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Полузащитник Антон Миранчук надеется, что сыграет вместе с братом Алексеем Миранчуком в сентябрьских товарищеских матчах сборной России по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее пресс-служба сборной России опубликовала расширенный состав на сентябрьские игры, в который вошли братья Миранчуки. Антон Миранчук в ночь на 21 августа прилетел в Москву. Как ранее сообщал "Спорт-Экспресс", игрок подпишет контракт с московским "Динамо". Алексей Миранчук выступает за американскую "Атланту".

"Обсудили с братом вызов в сборную. Надеюсь, что встретимся", - сказал Антон Миранчук.

4 сентября сборная России в Москве сыграет с командой Иордании. 7 сентября россияне встретятся со сборной Катара в Эр-Райяне.