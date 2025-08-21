Итальянцы Эррани и Вавассори второй раз подряд выиграли US Open в миксте

В финале они обыграла Игу Свёнтек и Каспера Рууда

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори стали победителями Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в миксте. Турнир проходит в Нью-Йорке.

В финале итальянцы победили представительницу Польши Игу Свёнтек и норвежца Каспера Рууда со счетом 6:3, 5:7, 10:6. На четвертьфинальной стадии итальянский дуэт обыграл россиянина Андрея Рублева и Каролину Мухову из Чехии 4:1, 5:4 (7:4).

Эррани и Вавассори выиграли турнир во второй раз подряд. В этом году организаторы пригласили для участия в нем лидеров одиночного разряда, чтобы увеличить интерес к миксту. Итальянский дуэт был единственным, кто на регулярной основе выступает в миксте. При этом Эррани неоднократно критиковала организаторов за решение изменить формат проведения турнира в смешанном разряде.

Эррани 38 лет, она шесть раз выигрывала турниры Большого шлема в парном разряде и трижды - в смешанном. В 2024 году спортсменка стала победительницей Олимпийских игр в паре с Жасмин Паолини, победив в финале россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер. Вавассори 30 лет, на его счету также три победы на турнирах Большого шлема в миксте, все - в паре с Эррани.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард", их призовой фонд составляют рекордные для тенниса $90 млн. Победители турнира в смешанном разряде получили $1 млн, финалисты заработали $400 тыс. В нем также принимали участие Андреева и россиянин Даниил Медведев, которые завершили борьбу за титул на четвертьфинальной стадии.

Позднее в четверг пройдет жеребьевка основной сетки US Open. Первый круг начнется 24 августа. Действующими победителями в одиночных разрядах являются итальянец Янник Синнер и представительница Белоруссии Арина Соболенко, являющиеся первыми ракетками мира.