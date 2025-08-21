Специалист возглавил команду в июне

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини очень эмоциональный человек, он передает футболистам настрой и заряд на игры. Об этом ТАСС рассказал защитник армейцев Матвей Лукин.

Челестини возглавил ЦСКА 20 июня. Армейский клуб с 11 очками после 5 матчей идет на третьей позиции в таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Не нам оценивать старт, мы стараемся играть в свой футбол, показывать красивую игру, чтобы нравилась болельщикам, - сказал Лукин. - Получается выигрывать, но есть ошибки, есть куда расти, будем исправлять их, чтобы не оставлять никому шансов. О какой цели думают футболисты ЦСКА? Мы думаем о каждой предстоящей игре, не загадываем в будущее, у нас была задача обыграть "Динамо", мы это сделали. Теперь двигаемся дальше, у нас дома "Акрон", тоже будет тяжелая игра. Идем дальше".

"Фабио - очень эмоциональный человек, все время требует от нас азарта, агрессии. Нам всем это передает, я думаю, что вы все видите, что мы настроены и заряжены, всегда эмоциональны", - добавил Лукин.