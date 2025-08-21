Четыре российских велогонщика получили нейтральный статус

Его получили Анна Беляева, Камила Иминова, Софья Келлер и Семен Клишин

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские велогонщики Анна Беляева, Камила Иминова, Софья Келлер и Семен Клишин получили нейтральный статус, дающий право выступать на первенствах Европы и мира. Об этом свидетельствуют документы Международного союза велосипедистов (UCI), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

18-летняя Беляева и 19-летняя Иминова являются призерами первенств России по велогонкам на треке, выступающие в маунтинбайке 18-летние Келлер и Клишин выигрывали медали на всероссийских соревнованиях.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.