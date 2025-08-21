Вратарь, которого травмировал броском Овечкин, прошел программу помощи игрокам НХЛ

Коннор Ингрэм обратился за помощью программы после смерти матери

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта" Коннор Ингрэм прошел программу помощи игрокам лиги и может возобновить карьеру. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Ингрэм обратился к помощи программы в марте после смерти матери от рака груди. Программа, курируемая НХЛ и профсоюзом игроков, помогает хоккеистам, столкнувшимся с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими трудностями.

В четверг стало известно, что Ингрэм допущен лигой и профсоюзом до тренировок и игр.

"Юта" 9 февраля в гостях по буллитам обыграла "Вашингтон" со счетом 5:4. В первом периоде Ингрэм получил травму и был заменен после того, как грудью отбил бросок Александра Овечкина.