На данный момент в сборной России по спортивной гимнастике не определились, кого отправлять на турнир

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские гимнасты могут выступить на сентябрьском этапе FIG World Challenge Cup - 2025, который пройдет с 26 по 28 сентября в венгерском Сомбатхее. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"Мы попробуем кого-нибудь туда отправить, - ответила Родионенко на вопрос, будет ли кто-то из российских гимнастов выступать на турнире в Венгрии. - Сейчас у нас нет окончательного решения. Но мы надеемся, что кого-то мы отправим из тех, кто допущен. Пока нет конкретных фамилий, но мы заявились на соревнования".

С 13 по 14 августа в Париже пройдет этап FIG World Challenge Cup, в котором примет участие член сборной России и победительница Олимпиады в Токио Ангелина Мельникова.