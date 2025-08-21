Романов: Сорокин не расстроился, когда Овечкин забил ему рекордный гол в НХЛ

Защитник "Нью-Йорк Айлендерс" отметил, что в команде подкалывали вратаря по этому поводу

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин не расстроился после пропущенного от Александра Овечкина гола, который стал рекордным для форварда "Вашингтона" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в интервью ТАСС рассказал защитник "Айлендерс" Александр Романов.

6 апреля в гостевом матче "Вашингтона" с "Айлендерс" (1:4) Овечкин забил гол и тем самым побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах (895).

"Его мы так подкалывали потом, но он вообще расстроен не был. Конечно, он никогда не хочет пропускать, хочет отыграть "на ноль", - сказал Романов. - Мы тогда выиграли, нам очень нужны были очки для прохода в плей-офф. Их нам не хватило, но тогда мы выиграли и получили эмоции. Со всеми там поболтали. Уэйн Гретцки с Гэри Беттмэном (комиссар НХЛ - прим. ТАСС) заходили к нам в раздевалку, с ними еще команда поболтала. То есть не игра, а праздник. Еще матч был утренним".

Романов рассказал о своих эмоциях после гола Овечкина и последовавшего за этим чествования. "Видел этот бросок, что называется, в первом ряду. Стояли долго, а потом тебе еще продолжать играть половину второго периода. У тебя ноги в коньках сильно затянуты, потом они болят. Но ничего, про ноги я и забыл, а такие моменты не забываются никогда", - сказал он.

В ходе церемонии Овечкин, обращаясь ко всем, произнес фразу "Русские, мы сделали это". "У меня пошли мурашки, когда он гол забил. Ту его фразу, честно сказать, я не слышал. Потому что когда ты на льду и он говорит, то колонки, видимо, были повернуты к зрителям, и такое эхо было. Я еще у Сороки (Сорокина) спросил, понимаешь, что он говорит. А там просто был шум, мы микрофона не слышали, в отличие от болельщиков", - рассказал Романов.