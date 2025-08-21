Спортсмен подал апелляцию на данное решение

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Игрок клуба Главной лиги бейсбола (MLB) "Сиэтл" Виктор Роблес дисквалифицирован на 10 матчей за неспортивное поведение во время матча. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Инцидент произошел в одной из низших лиг MLB, где Роблес в составе команды "Такома" проходил реабилитацию после травмы плеча. В ходе игры мяч после броска соперника попал ему в грудь. После этого Роблес бросил биту в сторону оппонента и пытался прорваться к нему для дальнейшего выяснения отношений, однако партнеры по команде не позволили этому случиться. По итогам эпизода Роблес также был оштрафован, однако сумма штрафа не называется.

Наказание для 28-летнего бейсболиста вступит после того, как он вернется в состав основной команды. При этом Роблес подал апелляцию на вынесенное решение.